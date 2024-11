Tagasi 30.11.24, 06:00 Vannid välja, targa investori jaoks rahasadu ei lakka “Kui kulda sajab, siis tuleb olla väljas vanni, mitte lusikaga,” on öelnud planeedi edukaim investor Warren Buffett. Juba õige pea läheb lukku aasta, mis on soosinud julgeid.

Investor Toomase konverentsil avaldavad edukad investorid enda parimad investeerimisideed. Fotol on näha 2024. aasta konverentsil investor Katri Tellerit vestlemas endise tippjalgpalluri Ragnar Klavaniga, kes on samuti leidnud tee investeerimiseni. Foto: Raul Mee

Buumib kõik, mis buumida saab: uusi tippe vallutavad nii USA aktsiaturud, kulla hind kui ka populaarseim krüptovara bitcoin. Kes oleks veel aasta aja eest osanud arvata, et USA enimjälgitud aktsiaindeks S&P 500 kerkib eurodes mõõdetuna vähem kui 12 kuuga 34% ning maailma aktsiaid koondav MSCI World indeks ligi 30%.

Siiski ei ole saladus, et vanameister Buffett on rahaks teinud nii mõnegi aktsiapositsiooni ja istub suure rahamäe otsas. Riskid ei ole kuhugi kadunud: USA võlakoormus kasvab mühinal, aktsiate hinnad on kõrged, sõda Euroopa südames ei anna hetkekski rahu. Kui julgete päralt on sel aastal olnud tootlus, siis hulljulged on seevastu saanud nii mõnedki kriimud – koduturult läbi vilksatanud Planet42 on paljudel eredalt meeles.

Tallinna börs paneb suu vett jooksma

Eesti investorite jaoks populaarsemate Euroopa aktsiaturgude seas on Tallinna börs juba teist aastat järjest nõrgima tootlusega. Siin võibki peituda võimalus järgnevate aastate suureks tootluseks, sest meie kohalike väärtpaberite hinnad ei ole ammu olnud nii soodsad. Tagantjärgi võib selguda, et just nüüd on aeg võtta vann välja ja oodata kullasadu.

Minu hea sõber, Soome legendaarne investor Seppo Saario ütleb ikka, et aktsiatesse investeerimisel on sarnasusi kalastamisega. Üks saab kala pidevalt ükskõik millistes tingimustes, teine jääb samas kohas aina saagita. Määravad on teadmised, oskused ja võidutahe. Nii on ka investeerimisel.

Terendab rikkalik saak

Just neist põhimõtetest juhindudes olen pannud kokku järjekorras üheksanda endanimelise konverentsi programmi, mida julgen liialdamata nimetada riskivabaks investeeringuks. Eelmiste aastate kogemus näitab, et saagita me juba naljalt ei jää. Minu eelmisel konverentsil lavalt tehtud investeering on vähem kui aastaga kallinenud ligi 130% ning portfell 15% jagu.

Sarnaselt Soome vanameistriga usun, et targa investori jaoks ei lakka rahasadu ka kõige tormisema ilmaga. Konverentsil näeme ja kuuleme, kuidas positsioneerivad ennast järgmisel aastal meie regiooni parimad investorid ja mõnigi lant visatakse vette otse lavalt. Tule ja vaata oma silmaga parimad püügikohad üle ning kuula, millistest karidest ringiga mööda minna. Korralik praktiliste investeerimisideede saak on garanteeritud!