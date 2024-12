Tagasi 10.12.24, 10:14 Arco Vara võlakirjad märgiti täis loetud päevadega Tallinna börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Arco Vara emiteeris 4 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis leidsid omaniku kahe päevaga. Osa huvilisi jäi ukse taha.

Kokku emiteerib kinnisvaraarendaja Arco Vara 400 tagatiseta võlakirja, mille nimiväärtus on 10 000 eurot. Foto: Andras Kralla

Arco Vara juht Kristina Mustonen ütles, et tänavu välja antud võlakirjade summa oli peaaegu kaks korda suurem kui eelmises emissioonis kahe aasta eest, aga emiteeritav maht täitus vaid kahe tööpäevaga. “Pidime teatama suurele hulgale huvilistele, et maht on täis,” kirjutas Mustonen börsiteates.