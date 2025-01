Tagasi 08.01.25, 09:17 Enefit Green otsib Soome turult väljapääsu Hinnates muutunud turuolukorda, oma tootmis- ja arendusportfelli ning finantseerimisvõimalusi, kaalub Enefit Green Soome turult väljumise ning mõnede mittestrateegiliste projektide müügi võimalusi.

Enefit Green palkas nõustaja, et leida ostja Soome tuulepargile ja finantseerida Leedu Kelme III tuulepargi väljaehitamist. Foto: Andras Kralla

Oktoobris Enefit Greeni juhatuse esimeheks saanud Juhan Aguraiuja ütles Äripäevale, et Enefit Greeni Soomest väljumisel on mitu põhjust. “Ühest küljest näeme, et meie pädevus peitub Baltikumis ja Poolas – need on meie kõrge kompetentsiga turud,” rääkis ta. “Vaatasimegi, kas meil on edasine plaan ja potentsiaal laieneda Soomes. Leidsime, et see turg on konkurentsi täis ja meil ei ole seal eelist võrreldes Baltikumiga, kus oleme suurim tegija tuules, või Poolaga.”