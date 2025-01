Zuckerberg kirjutas Facebooki postituses , et Meta ehitab kahe gigavatise võimsusega tehisaru andmekeskuse, mis on sedavõrd suur, et kataks suure osa Manhattani saarest. 2025. aastal on kavas käivitada ühe gigavati jagu arvutusvõimsust ning panna tööle 1,3 miljonit AI protsessorit.