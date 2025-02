Coop Pank kasvatas küll tulu, kuid kasumist kadus neljandik

Pangad veel suurt numbrit ei tee

Eurodes vaadatuna on ettevõtted viimastel kuudel jäänud rohkem hätta pangale laenumakse õigel ajal ära tasumisega. Pangad ja eksperdid tõdevad, et on ettevõtteid, kellel tekitab laenumakseks raha leidmine raskusi, kuid suures plaanis nad mures ei ole.