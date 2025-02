Tagasi 13.02.25, 08:28 Margus Rink Coop Panga tulemustest: ettevõtjad nõudsid plahvatuslikult rohkem laenu aasta lõpus Coop Panga neljanda kvartali ärilaenude maht kasvas neljandas kvartalis plahvatuslikult, ütles panga juht Margus Rink.

Coop Panga juht Margus Rink Foto: Liis Treimann

Rink rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et äriklientide ehk ettevõtjate laenusoovi kasv on oluline ka Eesti majandusele. Nüüd on oluline vaadata edasi, kas trend jätkub ka alanud aastal, märkis Coop Panga juht.

Lisaks selgitas Rink, miks Coop Panga kasum kahanes.

Margus Rinki intervjueeris Jaan Martin Raik.