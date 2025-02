Tagasi 13.02.25, 15:55 Galerii: investor Toomase investeerimisklubi seikles Iute tagatubades Investorid külastasid kolmapäeva õhtul võlakirjadega börsil oleva Iute Groupi kontorit, kus saadi põhjalik sissevaade ettevõtte äridesse ja plaanidesse.

Iute Groupi asutaja ja juht Tarmo Sild jagas investoritele detailset ülevaadet, kuidas nende äri toimib ja milliste väljakutsetega on silmitsi seistud. Foto: Liis Treimann

Investor Toomase Investeerimisklubi liikmed külastasid peamiselt Balkanil tegutseva panganduskontserni Iute Groupi peakontorit Maakri kvartalis. Ettevõte on börsil oma võlakirjadega ning investorid said kuulata, mis seisus ettevõte on, kuidas raha teenitakse ning millised võiksid olla väljavaated.