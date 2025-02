Tagasi 26.02.25, 09:43 Ignitise puhaskasum langes, kuid dividendideks läheb pea 100 miljonit eurot Leedu energiakontsern teenis eelmisel aastal 276,2 miljonit eurot puhaskasumit ning on otsustanud maksta investoritele dividendideks pea 100 miljonit eurot

Foto: Liis Treimann

Aastaga teenis Ignitis müügitulu kokku 2,3 miljardit eurot, mida on aasta varasemast 9,5% vähem. Langenud on ka puhaskasum, mis taandus aastaga 13,7% 276,2 miljoni euroni. Aasta puhaskasumit mõjutasid kõige enam kõrgemad finantseerimiskulud, kuna ettevõtte võlakoormus on kasvanud. Ettevõtte võlakoormus kasvas aastaga 22,4% 1,6 miljardi euroni.