USA suurpangad Bank of America ja Citigroup teatasid esimese kvartali kasumi ja tulude suurenemisest, mis on tingitud tugevatest kauplemistulemustest. Nii on need viimasteks suurpankadeks, kes saavad kasu president Trumpi tariifide kehtestamise tõttu tekkinud turu volatiilsusest, vahendas Yahoo Finance.