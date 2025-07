Tagasi 25.07.25, 12:26 Spordiriiete tootja aktsia kukkus tulemuste peale 15% Spordirõivaste tootja Puma aktsia kukkus teise kvartali tulemuste peale 15%, kuna ettevõtte tegevjuht tõmbas tariifide tõttu finantsprognoose madalamaks.

Foto: Jessica Hornby

Ettevõtte tegevjuht avaldas tulemuste juures, et ootab sel aastal müügitulu ja kasumi langust kogu aasta vaates, eeldatavalt ulatub see üle 10%. Puma aktsia alustas kauplemispäeva Frankfurdi börsil 18% suuruse langusega, kuid on mõnevõrra taastunud 15% juurde.