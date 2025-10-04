Ajakirjanik Moldovast: kohe algavad veinifestival, pidu ja pillerkaar

Hoolimata venemeelsete protestiavaldustest Moldova pealinnas, valisid moldovlased taaskord läände integreerumise tee ning sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi lõhesid aitavad ehk leevendada nii tugevate liidriomadustega president kui ka rahvuslik uhkus - viinamarjakasvatamine ja veiniajamine.
Foto: PAUL DZA/SIPA
Kaheksa viimast aastat Moldovas elanud Männi sõnul pakub kohalikele palju rõõmu just oktoobri esimesel nädalavahetusel algav suur veinifestival. “See on Moldova aastasündmus. Vein on Moldovas tõeline uhkuse allikas. Igas peres on vähemalt keegi, kes teeb ise veini, kellel on kuskil kelder, mis on veini täis.”
