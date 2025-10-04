Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot

ST Sisuturundus 03.10.25, 13:20

Ettevõtte autopark on märksa enam kui lihtsalt kulurida raamatupidamises. See mõjutab lisaks kuludele töötajate mugavust ja üha enam ka ettevõtte mainet. CO2 jalajälg on muutumas üheks oluliseks mõõdikuks, mille järgi hinnatakse, kui vastutustundlikult ja targalt ettevõte oma ressursse juhib.