USA aastakümnete suurim konkurentsilahing lõppes Google’i jaoks leebelt

Tehisintellekti arendav idufirma Perplexity AI tegi teisipäeval 34,5 miljardi dollari suuruse pakkumise Alphabeti Google’ile Chrome’i brauseri ostmiseks, mis on märgatavalt suurem ettevõtte enda väärtusest.
Juulikuus saan portfelli kasvu üle rõõmu tunda: raha töötas minu eest päris korralikult ning portfell paisus pea 27 000 euro võrra. Kahjuks leidub portfellis ka mitmeid tõrvatilku ja aktsiaid, mille tulevik valmistab mulle veidi muret.
22. septembril toimub Tallinnas Defence Innovation Day, mis toob kokku kaitse-, tehnoloogia– ja investeerimisvaldkonna liidrid NATO riikidest ja kaugemaltki. Üht paneeli modereerib Jaanika Merilo, kellel on lai kogemuste pagas Eesti ja Ukraina digireformides. Tema jaoks on see enam kui lihtsalt arutelu– see on võimalus tuua Ukraina lahinguvälja kogemused otse Euroopa julgeoleku tulevikku kujundavatesse vestlustesse.