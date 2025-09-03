Tallinki veomaht jätkas augustis langust, reisijaid oli rohkem

Eesti-Soome liinil kasvas reisijate arv augustis pea 16%.
Foto: Andras Kralla
Tallinki augustikuu statistika kohaselt oli reisijate arvu kasvu peamiseks veduriks Eesti–Soome liini tugev tulemus, kus reisijate arv kasvas 15,7%, ulatudes üle 400 000 inimese. Ettevõtte teatel aitas kasvule kaasa kruiisilaeva Victoria I lisandumine Tallinna–Helsingi liinile. Möödunud aastal teenindas sama laev suveperioodil Tallinna–Stockholmi liini.
Hoolimata hiljutistest investeeringutest ei pruugi Tallink kaotatud turuosa Rootsi-Soome liinidel taastada, selgitatakse Swedbanki analüüsis. Samuti nähakse riskikohta ettevõtte suutmatuses pikendada prahtimislepinguid.
