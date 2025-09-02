Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi

INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor rääkis saates “Investeerimisportfell 2030” Euroopa turgude, sealhulgas ravimitööstuse ja luksuskaupade potentsiaalist ning avaldas investoritele, kuidas ehitada üles edukas portfell ja milliseid riskantseid valdkondi vältida.
2025. aasta märtsis avaldatud European Financial Crime Report toob välja, et finantskuritegevus kasvab kogu Euroopas murettekitava kiirusega, ulatudes mitmetes riikides üle protsendi SKP-st. Eesti ei ole sellest arengust puutumata – rahapesu ja pettused on endiselt olulised probleemid. SEB pettuste ennetuse vanemspetsialist Kätlin Kukk kommenteeris raportit Äripäeva saates, rõhutades, et statistika näitab vaid jäämäe tippu, samas kui tegelik kahju ja ulatus jäävad suures osas varjatuks.