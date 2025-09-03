Äripäev
  • OMX Baltic−0,17%295,35
  • OMX Riga−0,07%920,96
  • OMX Tallinn−0,21%2 011,53
  • OMX Vilnius−0,02%1 225,91
  • S&P 500−0,69%6 415,54
  • DOW 30−0,55%45 295,81
  • Nasdaq −0,82%21 279,63
  • FTSE 100−0,87%9 116,69
  • Nikkei 2250,29%42 310,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,78
  03.09.25, 01:09

S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva

USA aktsiad kukkusid teisipäeval, alustades ajalooliselt keerulist kauplemiskuud. Wall Street valmistus reedeseks tööturu raportiks, mis võib proovile panna intressimäärade langetamise ootused.
Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 S&P 500 indeksis olevat aktsiat.
  • Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 S&P 500 indeksis olevat aktsiat.
  • Foto: Reuters/Scanpix
S&P 500 kaotas 0,69%, märkides indeksi kehvimat päeva enam kui kuu aja jooksul. Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 indeksis olevat aktsiat. Nasdaqi liitindeks kukkus 0,82% ning Nasdaq 100 langes 0,79%. Dow Jonesi tööstusindeks taandus ligikaudu 250 punkti ehk 0,55%.
Börsiuudised
  02.09.25, 22:01
Tariifivaidlus lõi kiibiaktsiad kõikuma
Kiibiaktsiad langesid teisipäeval, kuna mure USA president Donald Trumpi kehtestatud tollitariifide ja rahvusvaheliste kaubandussuhete pärast tekitas turul ebakindlust.
Börsiuudised
  02.09.25, 09:26
Tesla leige huvi Indias seab kahtluse alla globaalse kasvukava
Börsiuudised
  02.09.25, 08:53
Kulla hind tegi kõigi aegade rekordi
Kulla hind tõusis rekordkõrgusele, kuna Föderaalreservi võimalikud intressikärped ja kasvavad mured USA keskpanga tuleviku pärast andsid väärismetallide mitmeaastasele tõusutrendile uut hoogu, vahendab Bloomberg.
Börsiuudised
  01.09.25, 22:16
Alibaba aktsia rallis teise kvartali tulemuste toel 19%
Alibaba Group Holdingu Hongkongi börsil noteeritud aktsia hüppas enam kui 19% pärast seda, kui ettevõte teatas tehisintellektiga seotud tulude järsust kasvust.
Sisuturundus
  • 02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
22. septembril toimub Tallinnas Defence Innovation Day, mis toob kokku kaitse-, tehnoloogia– ja investeerimisvaldkonna liidrid NATO riikidest ja kaugemaltki. Üht paneeli modereerib Jaanika Merilo, kellel on lai kogemuste pagas Eesti ja Ukraina digireformides. Tema jaoks on see enam kui lihtsalt arutelu– see on võimalus tuua Ukraina lahinguvälja kogemused otse Euroopa julgeoleku tulevikku kujundavatesse vestlustesse.

Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
Investor Toomas
  01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Uudised
  01.09.25, 08:16
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Uudised
  01.09.25, 06:00
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Uudised
  30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Kasumlikkus allakäigutrepil. Seekord sai pingeritta 27 kinnisvarabürood, aasta varem oli neid üks vähem.
TOP
  01.09.25, 16:56
Kinnisvarabüroode TOP 2024: kasumlikkus kukkus järsult
Pingereas on 27 kinnisvarabürood
Ants Nõmperi sõnul vajab Ellex Raidla uut ja teistsuguse pilguga juhti.
Uudised
  01.09.25, 10:15
Ants Nõmper annab Ellex Raidla juhtimise üle
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Uudised
  01.09.25, 12:13
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Lindströmi klienditeeninduse juht Kadri Jaaska ja firma müügitiimi juht Heli Tappo räägivad saates spetsialistist juhiks kasvamisest.
Sisuturundus
  • 02.09.25, 11:06
Spetsialistist juhiks kasvamise lood: julgus, õppimine ja areng Lindströmis
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Talveks lubas Jyski omanik esimesed metsamaad Baltikumis juba ära osta.
Jyski omanikud tahavad Baltikumis tuhandeid hektareid metsamaad osta
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Eesti 6,2% suurusele aastasele inflatsioonile järgnes Horvaatia 4,6%ga.
Eesti aastainflatsioon jätkas augustis euroala tipus
Aidu tuulepargi tuulikute kõrgus on 180 meetrit, Haljala valda kavandatakse aga vähemalt 250 meetri kõrguseid tuulikuid.
Kohtus näeme: hübriidpargile vallalt “ei” saanud ettevõtja peab võiduvõimalust suureks
Balti börside languse eesotsas sammusid Ignitis grupė, Artea bankas ja LHV Group.
Balti börside langust vedasid pangandus ja energia, Wall Street alustas nädalat punases
Üldplaneering peaks abilinnapea Lippuse sõnul panema arengujooned paariks aastakümneks paika
Põhja-Tallinna värske üldplaneering peaks linnaosas arendusi kiirendama
Tallink Gruppi vedav Paavo Nõgene räägib raadiohommikus lähemalt, kuidas kulges börsifirma jaoks augustikuu.
Raadiohommikus: automaksu kaotamine, uus kinnisvaraprojekt ja Tallink
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Nvidia aktsia väärtus langes peaaegu 3%
Tariifivaidlus lõi kiibiaktsiad kõikuma
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Pakkumist iseloomustas konkreetne ja selge struktuur – emissioon oli seotud ühe kindla arendusprojektiga ning tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga.
Kinnisvaraarendaja võlakirjaemissioon märgiti ennetähtaegselt täis
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Hõbe kallines 2,6% 40,76 dollarini untsi kohta, olles tänavu kasvanud ligikaudu 40%.
Hõbeda hind kerkis 14 aasta tagusele tasemele, kuld sihib rekordit
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.
Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle

Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Investor Toomase tund
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
00:00
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
00:00
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
E-kaubanduse areng ja tulevik
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Hommikuprogramm
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tööstusuudised eetris
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Hommikuprogramm
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
1
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
2
Uudised
  • 30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
3
Uudised
  • 01.09.25, 06:00
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
4
Uudised
  • 01.09.25, 08:16
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
5
Uudised
  • 30.08.25, 20:30
Maailma kõrgeim sild läbis avamise eel koormustestid
6
Uudised
  • 01.09.25, 15:38
Indrek Neivelt: meil on liiga hea elu, majandus kasvama ei hakka

Börsiuudised
  03.09.25, 01:09
S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva
Börsiuudised
  02.09.25, 22:01
Tariifivaidlus lõi kiibiaktsiad kõikuma
Börsiuudised
  02.09.25, 18:36
Eesti aastainflatsioon jätkas augustis euroala tipus
Uudised
  02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Uudised
  02.09.25, 17:53
Raadiohommikus: automaksu kaotamine, uus kinnisvaraprojekt ja Tallink
Börsiuudised
  02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Börsiuudised
  02.09.25, 17:10
Balti börside langust vedasid pangandus ja energia, Wall Street alustas nädalat punases
Uudised
  02.09.25, 16:28
Põhja-Tallinna värske üldplaneering peaks linnaosas arendusi kiirendama
