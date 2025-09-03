S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva

Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 S&P 500 indeksis olevat aktsiat.
Foto: Reuters/Scanpix
S&P 500 kaotas 0,69%, märkides indeksi kehvimat päeva enam kui kuu aja jooksul. Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 indeksis olevat aktsiat. Nasdaqi liitindeks kukkus 0,82% ning Nasdaq 100 langes 0,79%. Dow Jonesi tööstusindeks taandus ligikaudu 250 punkti ehk 0,55%.
Kulla hind tõusis rekordkõrgusele, kuna Föderaalreservi võimalikud intressikärped ja kasvavad mured USA keskpanga tuleviku pärast andsid väärismetallide mitmeaastasele tõusutrendile uut hoogu, vahendab Bloomberg.
