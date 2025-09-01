Rakvere ajaloolise supelhoone asemele kavandatakse korterelamut

Supelhoones oleva eakate pansionaadi asemel on kinnistuomanikul kavas rajada kaheksa korteriga elumaja.
Foto: Andres Pulver
Rakvere kunagises supelhoones eakate pansionaati Kuldne Sügis pidav osaühing Häcke esitas linnavalitsusele soovi algatada detailplaneering supelhoone kinnistu sihtotstarbe muutmiseks sooviga rajada pansionaadi asemel kaheksa korteriga elumaja ja ehitada kõrvalhoone.
