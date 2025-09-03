Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”

Riigikogu tuleb opositsioonierakondade survel Isamaa juhi Urmas Reinsalu innukal vedamisel sel nädalal erakorraliselt kokku. Opositsioon soovib perspektiivis mootorsõidukimaksu tühistamist ja valmistub selle turjal ratsutama ka eelseisvatel kohalikel valimistel, haaras nüüd kinni Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnadest, et automaksu võiks 2027. aastast kaotada.
