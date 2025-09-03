Äripäev
  03.09.25, 06:00

Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”

Automaksust on saamas kõige piinlikum etendus maksufestivali kavas, aga mitte opositsioonierakondade koomikute, vaid valitsusliidu enda ebakindluse tõttu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
  • Foto: Anti Veermaa
Riigikogu tuleb opositsioonierakondade survel Isamaa juhi Urmas Reinsalu innukal vedamisel sel nädalal erakorraliselt kokku. Opositsioon soovib perspektiivis mootorsõidukimaksu tühistamist ja valmistub selle turjal ratsutama ka eelseisvatel kohalikel valimistel, haaras nüüd kinni Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnadest, et automaksu võiks 2027. aastast kaotada.
Arvamused
  01.09.25, 14:26
Elkond Liebmann: “Raha on s...ks?” No ei ole
Rõõmu, mis on valitseva koalitsiooni juhte haaranud Eesti majanduse edu üle, valijad tõenäoliselt ei jaga, kirjutab Delovõje Vedomosti poliitikavaatleja Elkond Liebmann.
Juhtkiri
  29.08.25, 06:00
Maksud alla? Muidugi. Tühja sest poliitilisest kalastamisest
Kui valitsus leiab võimaluse makse langetada, võiks seda igal juhul teha, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Saated
  28.08.25, 08:19
Kristina Kallas võlaspiraali ei karda: automaks võiks kaduda ületulevast aastast
Eesti 200 juht ütleb saates „Poliitikute töölaud“, et kuna enam ei ole võlaspiraali hirmu, on ka põhjendatud, et 2027. aastast automaksu enam ei oleks.
Uudised
  26.08.25, 09:03
Suurpangad kärpisid teravalt Eesti majanduskasvu prognoosi
Eesti majanduse taastumine on olnud nõrk, mistõttu langetas Swedbank selle aasta SKP kasvu prognoosi 0,6%-le.
  02.09.25, 11:06
Spetsialistist juhiks kasvamise lood: julgus, õppimine ja areng Lindströmis
Kuidas kasvada spetsialistist juhiks ettevõttes, kus ringmajandus ja kestliku tuleviku põhimõtted on saanud tööelu loomulikuks osaks? Lindströmi juhid Kadri Jaaska ja Heli Tappo jagavad oma inspireerivat lugu – teekonda, mille käigus sai algsest spetsialistist meeskonna juht.

Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Suur lugu
  02.09.25, 06:00
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
Investor Toomas
  01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Börsiuudised
  02.09.25, 12:42
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Valmiermuižas aluse asutaja ja enamusosanik Aigars Ruņģis.
Uudised
  02.09.25, 13:54
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Börsiuudised
  02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Uudised
  02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Börsiuudised
  01.09.25, 18:00
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Jaanika Merilo astub üles 22.septembril Tallinnas toimuval Defence Innovation Dayl.
  02.09.25, 13:13
Jaanika Merilo: Edu mõõdetakse rindel teisiti kui läänes
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Eesti 6,2% suurusele aastasele inflatsioonile järgnes Horvaatia 4,6%ga.
Eesti aastainflatsioon jätkas augustis euroala tipus
Talveks lubas Jyski omanik esimesed metsamaad Baltikumis juba ära osta.
Jyski omanikud tahavad Baltikumis tuhandeid hektareid metsamaad osta
Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 S&P 500 indeksis olevat aktsiat.
S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Aidu tuulepargi tuulikute kõrgus on 180 meetrit, Haljala valda kavandatakse aga vähemalt 250 meetri kõrguseid tuulikuid.
Kohtus näeme: hübriidpargile vallalt “ei” saanud ettevõtja peab võiduvõimalust suureks
SEB pettuste ennetuse vanemspetsialist Kätlin Kukk
Nvidia aktsia väärtus langes peaaegu 3%
Tariifivaidlus lõi kiibiaktsiad kõikuma
Bloombergi andmetel langesid peaaegu kõik 400 S&P 500 indeksis olevat aktsiat.
S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks
Pakkumist iseloomustas konkreetne ja selge struktuur – emissioon oli seotud ühe kindla arendusprojektiga ning tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga.
Kinnisvaraarendaja võlakirjaemissioon märgiti ennetähtaegselt täis
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.
Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle

Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Investor Toomase tund
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
00:00
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
00:00
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
E-kaubanduse areng ja tulevik
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Hommikuprogramm
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tööstusuudised eetris
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Hommikuprogramm
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
1
Suur lugu
  • 02.09.25, 06:00
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
2
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
3
Uudised
  • 02.09.25, 13:54
A. Le Coqi omanik ostab Läti suurima väikeõlletootja
4
Uudised
  • 02.09.25, 10:00
Rakvere ajaloolise supelhoone asemele kavandatakse korterelamut
5
Uudised
  • 01.09.25, 15:38
Indrek Neivelt: meil on liiga hea elu, majandus kasvama ei hakka
6
Börsiuudised
  • 02.09.25, 12:42
Wise'i suured plaanid Londonis: firma tahab saada päris pangaks

Juhtkiri
  03.09.25, 06:00
Maksufestival kulmineerub jandiga “Poliitiline lüpsilehm”
Börsiuudised
  03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Börsiuudised
  03.09.25, 01:09
S&P 500 koges enam kui kuu aja halvimat päeva
Börsiuudised
  02.09.25, 22:01
Tariifivaidlus lõi kiibiaktsiad kõikuma
Börsiuudised
  02.09.25, 18:36
Eesti aastainflatsioon jätkas augustis euroala tipus
Uudised
  02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Uudised
  02.09.25, 17:53
Raadiohommikus: automaksu kaotamine, uus kinnisvaraprojekt ja Tallink
Börsiuudised
  02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
