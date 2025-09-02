Äripäev
  02.09.25, 12:42

Wise otsib võimalusi saada päris pangaks

Rahvusvahelisi makseid vahendav Wise kaalub võimalust taotleda Ühendkuningriigis pangalitsentsi, vahendab The Times.
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
  • Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
  • Foto: Liis Treimann
The Timesi teatel on viimase kahe kuu jooksul Wise pöördunud kogenud finantsteenuste valdkonnas töötavate juhtide poole, et arutada töökohti, mis on seotud pangandusäri loomisega. Ettevõtte plaanid on siiski alles algusjärgus ning ametlikku taotlust Briti keskpangale pole veel esitatud.
Äripäeva pikaajaline lugeja ja töötaja Liivi Kedelauk tõestab oma kontoseisuga, et ka väike investeering võib ajaga imet teha, kui jätkub meelekindlust.
Investor Toomas
  • 01.09.25, 15:51
1500 euro suurune investeering tõi enam kui 80 000eurose kasumi
Aktsia tootlus 5685%
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Uudised
  • 01.09.25, 08:16
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Uudised
  • 01.09.25, 06:00
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Uudised
  • 30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Kasumlikkus allakäigutrepil. Seekord sai pingeritta 27 kinnisvarabürood, aasta varem oli neid üks vähem.
TOP
  • 01.09.25, 16:56
Kinnisvarabüroode TOP 2024: kasumlikkus kukkus järsult
Pingereas on 27 kinnisvarabürood
Ants Nõmperi sõnul vajab Ellex Raidla uut ja teistsuguse pilguga juhti.
Uudised
  • 01.09.25, 10:15
Ants Nõmper annab Ellex Raidla juhtimise üle
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Uudised
  • 01.09.25, 12:13
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Wise otsib võimalusi saada päris pangaks
Semetroni välihaigla Järvevana tänava krundil, mida Margus Linnamäe ettevõte riigile pakkus.
Linnamäe Semetron jäi lõplikult välihaiglate hankest ilma
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Wise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.
Wise otsib võimalusi saada päris pangaks
Supelhoones oleva eakate pansionaadi asemel on kinnistuomanikul kavas rajada kaheksa korteriga elumaja.
Rakvere ajaloolise supelhoone asemele kavandatakse korterelamut
Siena tuumiktiimi kuuluvad Patrick Parts, Lauri Isotamm, Rain Tamm, Rando Rannus, Jüri Härm.
Siena kaasas oma uude fondi EBRD ja SmartCapi. “Järelturu tehingud ei ole enam nišš”
Ainsana langesid hinnad toitlustuses ja majutuses, seda just majutusteenuste tõttu.
Kiirhinnang: augustis keris hinnakasv 6,2 protsendini
Kõige rohkem eksporditi teenuseid Soome, suurim oli sinna reisiteenuste eksport.
Teenuste eksport kasvas teises kvartalis jõudsalt
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Hõbe kallines 2,6% 40,76 dollarini untsi kohta, olles tänavu kasvanud ligikaudu 40%.
Hõbeda hind kerkis 14 aasta tagusele tasemele, kuld sihib rekordit
Alibaba pilveüksuse ning tehisintellektiga seotud tulud säilitasid teises kvartalis kolmekohalise aastase kasvutempo.
Alibaba aktsia rallis teise kvartali tulemuste toel 19%
Enim kukkus Balti börsi põhinimekirjas Silvano Fashion Groupi aktsia, mis taandus 4,48%.
Tallinna börsi kukutas Silvano aktsia langus
JPMorgani Euroopa aktsiaturu strateegi Mislav Matejka hinnangul oli suvine hoo aeglustumine Euroopa aktsiaturul tervislik ning uus ostuaeg läheneb.
Ameerika suurpangad ennustavad Euroopa aktsiaturule aasta lõpus tugevat kasvu
Novo Nordiski kaalulangetusravim on südame kaitsmisel parem kui konkurent Eli Lilly oma.
Novo Nordiski kaalulangetusravim edestab uues uuringus konkurenti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.
Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle

Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
Hommikuprogramm
Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe
00:00
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
Tööstusuudised eetris
Käivet ja kasumit kasvatanud Chemi-Pharm pole uue tehase mõttest loobunud
00:00
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Hommikuprogramm
Tallinna Ülikooli rektor: humanitaaride palk on alguses madalam, kuid jõuab järele
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
Äripäeva raadio kullafond
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
Ehitamata aiad ja remondiootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ehitamata aiad ja remondiootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Äripäeva arvamusliider: teemad, mis panevad aju plahvatama
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: teemad, mis panevad aju plahvatama
Saated
  • 02.09.25, 12:45
Analüütik: logistikasektori langus on pidurdunud, aga mitte lõppenud
Börsiuudised
  • 02.09.25, 12:42
Wise otsib võimalusi saada päris pangaks
Uudised
  • 02.09.25, 12:35
Linnamäe Semetron jäi lõplikult välihaiglate hankest ilma
Saated
  • 02.09.25, 12:13
Vandeadvokaat Indrek Naur avas oma portfelli sisu ja tehinguid
  • PRO
Uudised
  • 02.09.25, 12:10
Trumpi poliitika tõukab vanu vaenlasi Hiina rüppe
