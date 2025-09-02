Wise otsib võimalusi saada päris pangaks

The Timesi teatel on viimase kahe kuu jooksul Wise pöördunud kogenud finantsteenuste valdkonnas töötavate juhtide poole, et arutada töökohti, mis on seotud pangandusäri loomisega. Ettevõtte plaanid on siiski alles algusjärgus ning ametlikku taotlust Briti keskpangale pole veel esitatud.
Wise’i kaasasutaja Taavet Hinrikuse sõnul läheb kahe põhimõttelise otsuse ühte hääletusse sidumine vastuollu nii ettevõtte kui ka aktsionäride pikaajaliste huvidega ning rikub läbipaistvuse põhimõtteid, millele Wise on rajatud.
