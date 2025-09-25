Kulla ja hõbeda hind tõuseb, bitcoin langeb

Tänu USA Föderaalreservi intressimäära langetamisele ja krüpto-ETF-ide emiteerimise uuele ja sujuvamale protsessile neljapäeval krüptoturg edenes ja bitcoini hind tõusis üle 117 000 dollari tokeni kohta.
Ainuüksi tänavu on dollari hind langenud euro suhtes ligi 12%, jõudes hinnatasemeni, mida nähti viimati 2021. aastal. Äripäev uuris kohalikelt pensionifondidelt ja varahalduritelt, kuidas nad sellises olukorras väldivad klientide investeeritud vara väärtuse kadu.
Kulla hind tõusis rekordkõrgusele, kuna Föderaalreservi võimalikud intressikärped ja kasvavad mured USA keskpanga tuleviku pärast andsid väärismetallide mitmeaastasele tõusutrendile uut hoogu, vahendab Bloomberg.