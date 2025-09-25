Kulla ja hõbeda hind tõuseb, bitcoin langeb

Ainuüksi tänavu on dollari hind langenud euro suhtes ligi 12%, jõudes hinnatasemeni, mida nähti viimati 2021. aastal. Äripäev uuris kohalikelt pensionifondidelt ja varahalduritelt, kuidas nad sellises olukorras väldivad klientide investeeritud vara väärtuse kadu.