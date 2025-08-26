Äripäev
  • OMX Baltic−0,41%295,28
  • OMX Riga0,6%921,33
  • OMX Tallinn−0,33%2 021,36
  • OMX Vilnius−0,53%1 217,83
  • S&P 5000,41%6 465,94
  • DOW 300,3%45 418,07
  • Nasdaq 0,44%21 544,27
  • FTSE 100−0,6%9 265,8
  • Nikkei 225−0,97%42 394,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
Surve USA keskpangale tõstis kulla hinda

Kulla hind on rekordtasemete lähedal, kuna Trumpi poolt Föderaalreservile osutatud surve õhutab kasvavat globaalset investorite rahulolematust.
Trumpi järjekordne rünnak Föderaalreservi suunas tõstis kulla hinda.
  • Trumpi järjekordne rünnak Föderaalreservi suunas tõstis kulla hinda.
  • Foto: AP/Scanpix
Kulla hind tõusis teisipäeval rekordtasemete lähedale pärast seda, kui president Trump otsustas esmaspäeva õhtul Föderaalreservi juhi Lisa Cooki väidetava hüpoteekpettuse tõttu ametist kõrvaldada, mis tekitas uusi muresid keskpanga sõltumatuse pärast, vahendas Yahoo Finance.
Börsiuudised
  11.07.25, 19:20
Hõbeda hind saavutas enam kui kümne aasta rekordi
Reedel tõusis hõbeda hind tasemele, mida pole nähtud 2011. aastast saadik, peegeldades pingelist olukorda nii USA kui ka Londoni turul.
Börsiuudised
  08.07.25, 21:03
Kuld reageeris tariifide edasilükkamisele langusega
Kulla hind langes teisipäeval, kuna investorid analüüsisid USA president Donald Trumpi otsust lükata edasi kõrgemate tollitariifide kehtestamine, kinnitades samas, et uus tähtaeg jääb lõplikuks.
Börsiuudised
  • 26.08.25, 23:25
Surve USA keskpangale tõstis kulla hinda
Börsiuudised
  • 26.08.25, 19:52
S&P 500 koosseisus toimub sel nädalal muudatus
Uudised
  • 26.08.25, 18:25
Telia juht: TI-Hüppel on pikaajaline positiivne mõju Eesti konkurentsivõimele
Uudised
  • 26.08.25, 18:20
Sissetulekute rekordiline kasv upitab ostujõu üle kriisieelse taseme
Uudised
  • 26.08.25, 17:39
Bolt viib tõuksid Helsingist minema
Uudised
  • 26.08.25, 17:17
Raadiohommikus: Eesti majanduse kasv ja salapärased droonid meie õhuruumis
Arvamused
  • 26.08.25, 16:50
Anne Veerpalu: euromäärus, mis sillutas meile uue iduraja
Börsiuudised
  • 26.08.25, 16:40
Mitmed USA suuremad indeksid taandusid avanemisel
