USA aktsiad langesid kolmandat päeva järjest

USA investorid analüüsisid neljapäeval ootamatult vähenenud töötu abiraha taotluste arvu, vahendas Yahoo Finance. See areng muudab Föderaalreservi jaoks intressimäärade langetamise väljavaated keerulisemaks.
USA aktsiad langesid teisipäeval, kuna Föderaalreservi esimees Jerome Powell viitas ettevaatlikule lähenemisele intressimäärade edasisel kärpimisel, eristudes selgelt mõnest teisest keskpanga ametnikust.