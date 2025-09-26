Äripäev
USA aktsiad langesid kolmandat päeva järjest

Wall Streeti langus jätkub. Investorid jälgivad arenguid tehisintellekti osas ning analüüsivad USA tööturu värskeid andmeid, mis on vähendanud intressimäärade langetamise lootust.
S&P 500 taandus neljapäeval umbes 0,5%.
USA investorid analüüsisid neljapäeval ootamatult vähenenud töötu abiraha taotluste arvu, vahendas Yahoo Finance. See areng muudab Föderaalreservi jaoks intressimäärade langetamise väljavaated keerulisemaks.
