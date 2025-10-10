Nvidia rekord ei päästnud USA turge langusest

S&P 500 ja Dow Jonesi tööstusindeks liikusid neljapäeval allapoole ning ka Nasdaqi liitindeks sulgus napilt miinuses, ehkki Nvidia aktsia püstitas uue rekordi. Hõbe ületas samal ajal esimest korda aastakümnete jooksul 50 dollari piiri.
Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uue rekordtasemeni, kerkides 192,5 dollari tasemele.
Foto: AFP/Scanpix
S&P 500 indeks langes 0,28%, Nasdaqi liitindeks taandus 0,08%, püsides paremas seisus tänu Nvidia aktsia jätkuvale tõusule. Dow Jonesi tööstusindeks langes 0,52%. Samal ajal peatus kulla kiire hinnatõus, kui väärismetall odavnes 1,9%.
Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uuele rekordtasemele, ületades päevasiseselt 195 dollari piiri pärast seda, kui USA valitsus andis ettevõttele loa eksportida Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE) mitme miljardi dollari väärtuses kiipe.