Nasdaqi liitindeks murdis läbi 23 000 punkti piiri

Foto: AFP/Scanpix
Nasdaqi liitindeks juhtis tõusu, kerkides 1,12% ja ületades esmakordselt 23 000 punkti piiri, lõpetades tasemel 23 043,38 punkti. S&P 500 tõusis 0,58%, samal ajal kui Dow Jonesi tööstusindeks jäi napilt miinusesse.
