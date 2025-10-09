Tesla sattus taas USA liiklusohutusameti huviorbiiti

Esialgne uurimine hõlmab hinnanguliselt 2,9 miljonit sõidukit.
Foto: Imago/Cfoto/Scanpix
Bloombergi teatel on NHTSA teadlik 58 juhtumist, milles kasutati Tesla juhiabisüsteemi Full Self-Driving (FSD). Esialgne uurimine hõlmab hinnanguliselt 2,9 miljonit sõidukit, selgus NHTSA veebilehel avaldatud dokumendist.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uuele rekordtasemele, ületades päevasiseselt 195 dollari piiri pärast seda, kui USA valitsus andis ettevõttele loa eksportida Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE) mitme miljardi dollari väärtuses kiipe.
Möödunud nädala lõpus postitati Tesla X-i kontole kaks üheksasekundilist videot, mis analüütikute sõnul viitavad uue ja odavama sõidukimudeli turule toomisele, millelt loodetakse abi kehvade müüginumbrite parandamiseks.
Kütuseäri on mahuäri ja selles võidavad need, kes suudavad oma tarneahelat juhtida ja turu arenguid prognoosida kõige efektiivsemalt ning optimeeritumalt, ütles transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare sisuturundussaates "Energiakool".