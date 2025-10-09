Äripäev
  • OMX Baltic0,53%294,73
  • OMX Riga0,25%911,34
  • OMX Tallinn0,03%1 937,41
  • OMX Vilnius0,7%1 262,07
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,41%9 509,4
  • Nikkei 2251,77%48 580,44
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,86
Tesla sattus taas USA liiklusohutusameti huviorbiiti

USA riiklik liiklusohutusamet (NHTSA) alustas uut uurimist Tesla vastu seoses juhtumitega, kus ettevõtte sõidukid on osalise automaatjuhtimise tarkvara kasutamise ajal eiranud liiklusreegleid.
Esialgne uurimine hõlmab hinnanguliselt 2,9 miljonit sõidukit.
  Esialgne uurimine hõlmab hinnanguliselt 2,9 miljonit sõidukit.
  Foto: Imago/Cfoto/Scanpix
Bloombergi teatel on NHTSA teadlik 58 juhtumist, milles kasutati Tesla juhiabisüsteemi Full Self-Driving (FSD). Esialgne uurimine hõlmab hinnanguliselt 2,9 miljonit sõidukit, selgus NHTSA veebilehel avaldatud dokumendist.
Börsiuudised
  • 09.10.25, 20:39
Nvidia aktsia sööstis rekordini pärast AÜE ekspordiloa saamist
Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uuele rekordtasemele, ületades päevasiseselt 195 dollari piiri pärast seda, kui USA valitsus andis ettevõttele loa eksportida Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE) mitme miljardi dollari väärtuses kiipe.
Börsiuudised
  • 08.10.25, 11:22
Nvidia osaleb Elon Muski idufirma rahakaasamises
Elon Muski tehisintellekti idufira xAI kaasab esialgu plaanitust rohkem raha, kaasates teiste seas ka Nvidia, et tõsta käimasolev rahastamisvoor 20 miljardi dollarini, vahendab Bloomberg.
Börsiuudised
  • 06.10.25, 12:00
Tesla teeb vihjeid uue automudeli turule toomisest
Möödunud nädala lõpus postitati Tesla X-i kontole kaks üheksasekundilist videot, mis analüütikute sõnul viitavad uue ja odavama sõidukimudeli turule toomisele, millelt loodetakse abi kehvade müüginumbrite parandamiseks.
Börsiuudised
  • 02.10.25, 21:29
Tesla tegi tarnete osas rekordilise kvartali
Tesla teatas ülemaailmsete tarnete hüppelisest kasvust kolmandas kvartalis, kuna tõenäoliselt suurendas müüki 7500 dollari suuruse föderaalse maksukrediidi lõppemine USA-s.
  • ST
Sisuturundus
  • 09.10.25, 10:49
Raivo Vare: kütuseäri on mahuäri, kus võidu toob hästi juhitud tarneahel
Kütuseäri on mahuäri ja selles võidavad need, kes suudavad oma tarneahelat juhtida ja turu arenguid prognoosida kõige efektiivsemalt ning optimeeritumalt, ütles transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare sisuturundussaates "Energiakool".

Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar kolib koos vallaga ja oma koera Moosiga Mäetaguse mõisast järgmisel suvel minema, sest Iisakule ehitatakse tuttuus vallamaja.
Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
Ryanair lahkub Tallinnast pauguga nagu ikka, mõjutatud on viis sihtkohta.
Uudised
  • 08.10.25, 09:35
Ryanair ähvardab Tallinnast lahkuda. Lennujaam: süüdistused on alusetud ja eksitavad
Tänasest läheb käima Everausi teise seeria võlakirjapakkumine. Varsti toob võlakirjad turule ka Hepsor.
Börsiuudised
  • 08.10.25, 09:09
Kaks kinnisvaraarendajat tulevad turule uute võlakirjadega
Mais käis Artea panga juhtkond minul ja Investeerimsklubil külas, et tutvustada lähemalt oma äri ja tegemisi, kuna suurt osa nende aktsiatest omavad Eesti investorid.
Investor Toomas
  • 08.10.25, 14:20
Panin tuhanded sisse ja jään Leedu majanduse kasvu ootama
Ettevõtte juht Joonatan Vinkel. Peamised ekspordiriigid on Softrendile järjekorras Taani, Rootsi, Soome, Saksamaa ja Ühendkuningriik. Soomes asuv salong otsustati sulgeda.
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
7 ideed, miks korraldada meeskonnaüritus Lõuna-Eestis
  • ST
Sisuturundus
  • 09.10.25, 12:26
7 ideed, miks korraldada meeskonnaüritus Lõuna-Eestis
Nvidia aktsia ületas päevasiseselt 195 dollari piiri.
Nvidia aktsia sööstis rekordini pärast AÜE ekspordiloa saamist
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Raul Puusepp.
TKM Grupi juht: kaubanduses oli taas tuntav tagasiminek
Nvidia aktsia ületas päevasiseselt 195 dollari piiri.
Nvidia aktsia sööstis rekordini pärast AÜE ekspordiloa saamist
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Donald Trumpi valitsus ootab, et neil oleks sõnaõigus Euroopa Liidu õiguse ümberkirjutamisel: nii digiteenuste reguleerimisel kui ka töö- ja keskkonnaalaste nõuete puhul.
Euroopa valmistub USA tolle nulli laskma, USA esitab uusi nõudmisi
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Kuigi turul jagub tühjasid kontoreid, võtava arendajad aina enam laene, et uusi äripindu rajada. Eesti Pank näeb selles ohtu.
Raadiohommikus: ohud kinnisvaraturul ja kütusemüüjate kurnamissõda
Omniva sorteerimiskeskus võib saada kaude uue omaniku, kui otsustatakse riigifirma erastamine.
Valitsus kaalub Omniva erastamist
Täiendatud kell 17.22
Eesti esimese puitkõrghoone ehitus Fahle kvartalis.
  • ST
Sossi mäele kerkiv Eesti esimene puitkõrghoone murrab nii ehitus- kui ohutusmüüte
Paar päeva on investor Toomase portfell olnud väärt üle 700 000 euro ja paistab, et lähipäevil tuleb veel lisa, kuid sellise rohelise lainega ei saa ära harjuda ja tasub olla valmis ka punasteks päevadeks.
Uus rekord: minu portfell ületas 700 000 euro piiri
Nvidia aktsia ületas päevasiseselt 195 dollari piiri.
Nvidia aktsia sööstis rekordini pärast AÜE ekspordiloa saamist
Martti Krass käesoleva aasta kevadel.
Hepsori juht: alla 3000eurose ruutmeetriga arendust saab pakkuda küll
SEB investeerimise valdkonna juhi Elisabet Visnapuu sõnul on eestlased liiga üksikaktsiate usku.
SEB investeerimise asjatundja selgitas, millistesse varaklassidesse portfelli hajutada
Peep Sooman juhtis tähelepanu, et arendajad on loonud kalli sisendhindade müüdi ning üüriäri ajavad väikeinvestorid petavad ennast tihti Exceliga.
Peep Sooman tutvustab odavamat arendust. „Pool miljonit perekorteri eest – pole nagu loogikat“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Kuigi Väike-Maarja keskväljakul maadleja Georg Lurichi kuju ees käivad tuulikuvastased iga nädal plakatitega meelt avaldamas, võtab vallavanem Indrek Kesküla seda stoilise rahuga.
Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus
Teflonmehed: valimislugude sari
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
00:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Äripäeva fookuses
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
00:00
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Hommikuprogramm
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Hommikuprogramm
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
Hommikuprogramm
SEB ekspert: noortel puudub praegu kodu ostmiseks vajalik investeering
1
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
2
Uudised
  • 08.10.25, 06:00
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
3
Majandustulemused
  • 07.10.25, 16:20
Eesti mööblitootja kukkus miljoni euroga kahjumisse
4
Suur lugu
  • 08.10.25, 06:00
24 aastat ja 4 valda: “Olen üritanud vallavanema ametist välja saada, aga ei lasta!”
Teflonmehed: valimislugude sari
5
Uudised
  • 07.10.25, 14:37
Pika ajalooga Jõgeva perefirma koondab. “Tahaks jalad sirgu lükata”
6
Börsiuudised
  • 07.10.25, 19:19
Tallink müüs konkurendile kaubalaeva

Börsiuudised
  • 09.10.25, 22:14
Tesla sattus taas USA liiklusohutusameti huviorbiiti
Börsiuudised
  • 09.10.25, 20:39
Nvidia aktsia sööstis rekordini pärast AÜE ekspordiloa saamist
Uudised
  • 09.10.25, 18:59
Raadiohommikus: ohud kinnisvaraturul ja kütusemüüjate kurnamissõda
Börsiuudised
  • 09.10.25, 18:22
Balti börsidel oli roheline päev, Wall Street tegi hingetõmbepausi
Uudised
  • 09.10.25, 18:11
TKM Grupi juht: kaubanduses oli taas tuntav tagasiminek
Börsiuudised
  • 09.10.25, 18:00
Galerii: investor Toomase investeerimisklubi käis filmi “Uus raha” erilinastusel
Börsiuudised
  • 09.10.25, 17:55
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Uudised
  • 09.10.25, 17:17
“Luubi all”: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
