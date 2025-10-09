Nvidia aktsia sööstis rekordini pärast AÜE ekspordiloa saamist
Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uuele rekordtasemele, ületades päevasiseselt 195 dollari piiri pärast seda, kui USA valitsus andis ettevõttele loa eksportida Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE) mitme miljardi dollari väärtuses kiipe.
Nvidia aktsia ületas päevasiseselt 195 dollari piiri.
Foto: Zumapress/Scanpix
Bloombergi andmetel väljastas USA kaubandusministeerium ekspordiloa pärast seda, kui AÜE kinnitas oma varasemat lubadust investeerida ulatuslikult Ameerika Ühendriikidesse. See on esimene kord pärast Donald Trumpi presidendiks saamist, kui Nvidial on ametlikult lubatud tarnida oma kiipe AÜEsse, kirjutas Yahoo Finance.
Globaalsete kiibitootjate turuväärtus tõusis hüppeliselt 200 miljardi dollari võrra, kuna investorid kiirustasid tehisintellekti hulluse tõttu sektorisse investeerima. See viib tehnoloogiaaktsiate hinnad kõigi aegade kõrgeimatele tasemetele.
