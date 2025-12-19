Nike’i tulemused panid aktsia järsult langema

Nike teatas neljapäeval kvartalikasumi langusest, põhjendades seda USA kõrgemate tollimaksude mõjuga ning jätkuva nõrkusega Hiina turul. Tulemuste avalikustamise järel langes ettevõtte aktsia hind järsult, vahendab Yahoo Finance.
Swedbanki investeerimisjuttude podcast’i vedajad Meelis Maasik ja Tarmo Tanilas jagasid InvesteerimisFestivalil oma nägemust turgudel toimuva kohta ning selle taustal ka raketihoiatusi, mille hind võiks mitmekordistuda.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.