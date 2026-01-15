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Keemilised elemendid peibutavad pöörase tootlusega. Investorid toovad esile riskid

Haruldastest muldmetallidest on saanud kuum kaup, mille nimel käib globaalne võidujooks – samal ajal kui investorid naudivad kõrgeid tootlusi, hoiatavad eksperdid, et peidus võivad olla ka suured riskid.
Investor ja hobikaupleja Mikk Laanes ütles, et muldmetallidest on saanud rahvusvahelises poliitikas riikliku julgeoleku ja energiasõltumatuse küsimus.
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