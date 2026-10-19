Eika Asset Management alustab Letsinvesti platvormil 8% intressiga võlakirjade pakkumist Poola logistikapargi arendamiseks

Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.
Algab võlakirjaemissiooni esimene etapp, mille käigus kavatsetakse pakkuda võlakirju 1,5 miljoni euro väärtuses. Investoritele pakutakse 8% aastaintressi, mida makstakse iga kuue kuu järel.
„Poola on Kesk- ja Ida-Euroopa suurim logistika- ja laondusturg, mida iseloomustab suur üürnike nõudlus ja selle varaklassi pikaajaline väljavaade. Eika Asset Managementil on Poolas investeerimisprojektide elluviimisel ulatuslik kogemus, mistõttu tunneme selle turu eripära hästi. Krakówi piirkonnas, kus arendatakse projekti Panattoni Park Kraków West IV, on tänapäevaste laopindade pakkumine endiselt piiratud ja üürnike aktiivsus suur. Lisaks õnnestus juba ehituse alguses välja üürida üle poole esimese etapi pinnast, mistõttu oleme projekti edus kindlad,“ ütleb Eika Asset Managementi juht Andrius Uždavinys.
Letsinvesti nõukogu esimees Vytenis Kinduris tunneb heameelt koostöö üle Eika Asset Managementiga – partneriga, kelle projektid sobivad Letsinvesti strateegiaga pakkuda investoritele eri Euroopa turgudel kvaliteetseid ja konservatiivse riskitasemega investeerimisvõimalusi.
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„See võlakirjaemissioon avab Leedu, Eesti ja teiste riikide investoritele uue investeerimissuuna – Poola. See annab võimaluse mitte ainult investeeringuid geograafiliselt hajutada, vaid ka toetada Leedu ettevõtluse laienemist Euroopas, rahastades logistikaparki Kesk- ja Ida-Euroopa suurimal omataolisel turul. Usume, et sellised partnerlused võimaldavad investoritel pääseda ligi professionaalselt juhitud projektidele ning Leedu ettevõtetel tugevdada oma positsiooni rahvusvahelistel turgudel,“ ütleb Kinduris.
Letsinvesti nõukogu esimees Vytenis Kinduris (vasakul) ja Eika Asset Managementi juht Andrius Uždavinys.
Foto: UAB EIKA Group
Eika Asset Management laiendab järjekindlalt oma tegevust Poolas
Eika Asset Management (EAM) on Leedu kapitalil põhinev investeeringute haldamise ettevõte, mis kuulub EIKA kontserni ning millel on Leedu Panga tegevusluba ja järelevalve. Alates 2015. aastast tegutsev ettevõte on asutanud kaheksa investeerimisfondi ning selle hallatavate varade väärtus ületab 270 miljonit eurot. EAMi investeerimisportfell hõlmab elamu- ja ärikinnisvara, logistikakeskusi, roheenergia- ja erakapitaliinvesteeringuid.
Viimastel aastatel on ettevõte järjekindlalt laiendanud tegevust Kesk- ja Ida-Euroopas, keskendudes eelkõige Poola turule. Üks strateegilisi investeerimissuundi on logistikakinnisvara, millesse investeeritakse pikaajaliste üürituluvoogude tagamiseks.
Poolas viib EAM projekte ellu koostöös Panattoniga, ühe Euroopa aktiivseima tööstuskinnisvara arendajaga. Selline partnerlusmudel võimaldab kummalgi poolel keskenduda sellele, mida ta kõige paremini oskab: Panattoni vastutab projekti arendamise ja ehitamise eest, EAM aga rahastamise, kapitalistruktuuri ja varahalduse eest.
Panattoni Park Kraków West IV, mille arendamist rahastatakse võlakirjade pakkumisega, on EAMi ja Panattoni uusim ühine projekt. Krakówi lähedal Skawinas asuvale 9 hektari suurusele krundile, linnakeskusest ligikaudu 10 km kaugusele ja otse kiirtee A4 äärde rajatakse üle 47 000 m² suurune logistika- ja laopark. Projekt viiakse ellu kahes etapis.
Tänavu mais saadi esimese etapi ehitusluba ning tasuti maatüki eest. Juulis sõlmiti ettevõttega Depenbrock Polska fikseeritud hinnaga peatöövõtuleping ja alustati esimese etapi ehitustöid. Selles etapis rajatakse 27 000 m² logistika- ja laopindu. Septembri lõpuks oli esimese etapi ehitus jõudnud ligikaudu 25% valmiduseni ning kogu etapp plaanitakse lõpetada 2027. aasta augustis.
Hiljuti sõlmiti ka üürileping ühe Poola juhtiva puitplaatide müüjaga, kelle 2025. aasta käive oli 66 miljonit eurot. Uues logistika- ja laopargis võtab ettevõte enda kasutusse ligikaudu 16 000 m² pinda. Seega on juba ehituse alguses üürnikuga kaetud üle poole esimese etapi pinnast.
Poola on Kesk- ja Ida-Euroopa suurim logistika- ja laondusturg. 2026. aasta juuni lõpus ületas tänapäevaste laopindade kogupindala riigis 38 miljonit m². Käesoleva aasta esimene poolaasta oli Poola turu ajaloo üks tugevamaid: sõlmiti üürilepingud 3,5 miljoni m² pinna kohta, mis on 21% rohkem kui aasta varem. Hea logistika taristu ja kulutõhususe tõttu valib üha rohkem rahvusvahelisi üürnikke Poola peamiseks jaotuskeskuseks Euroopa turgude teenindamisel.
Oluline on märkida, et Krakówi logistika- ja laopindade turul, kus arendatakse uut EAMi projekti, on pakkumine eriti piiratud. 2025. aasta lõpus oli piirkonna vabade pindade osakaal vaid 2,8%, samal ajal kui riigi keskmine oli 7,4%. Üürnike aktiivsus püsib aga suur: selles Poola piirkonnas antakse aastas üürile ligikaudu 150 000 m² ning ainuüksi 2026. aasta esimeses kvartalis anti üürile umbes 50 000 m². Skawina, kus arendatakse Panattoni Park Kraków West IV projekti, on piirkonna üks peamisi logistikakeskusi.
Võlakirjaemissiooni esimese etapi tingimused
Panattoni Park Kraków West IV arenduse rahastamiseks mõeldud võlakirjaemissiooni esimeses etapis plaanitakse pakkuda võlakirju 1,5 miljoni euro väärtuses. Investoritele pakutakse 8% aastaintressi, mida makstakse iga kuue kuu järel. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1 000 eurot ja emissiooni esimese etapi kestus 24 kuud.
Võlakirjade emitent on UAB Skawina Investments. Tegemist on Eika Asset Managementi fondi hallatava ettevõttega, mis asutati spetsiaalselt Poolas uue logistikapargi arendamiseks. Võlakirju pakutakse Euroopa kaasinvesteerimisplatvormi Letsinvest kaudu ning neid saavad osta kõik platvormil registreerunud investorid.
Võlakirjaemissiooni esimese etapi pakkumine algab käesoleva aasta 20. oktoobril. Selles etapis emiteeritud võlakirjad lunastatakse 24 kuu pärast. Emitent võib võlakirjad lunastada ka varem. Kui see toimub esimese 12 kuu jooksul, makstakse investoritele lunastatavalt summalt täiendavat 1% preemiat.
Investorite huvid on tagatud UAB Skawina Investmentsi 100% osaluse pantimisega. Pant hõlmab nii investeeritud summat, intressi kui ka muid tasumisele kuuluvaid summasid.
Investoritele pakub lisakaitset osaniku kohustus hoida ettevõttes kogu võlakirjade kehtivusaja jooksul vähemalt 9,2 miljonit eurot omavahendeid. Need vahendid on allutatud ehk tagastatakse alles pärast võlakirjaomanike nõuete rahuldamist. Lisaks on emissiooniperioodil piiratud dividendide maksmine ja emitendi täiendav laenamine ning osaluse võõrandamine või kontrolli muutmine on võimalik ainult usaldusisiku nõusolekul.