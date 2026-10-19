Eika Asset Management alustab Letsinvesti platvormil 8% intressiga võlakirjade pakkumist Poola logistikapargi arendamiseks

„See võlakirjaemissioon avab Leedu, Eesti ja teiste riikide investoritele uue investeerimissuuna – Poola. See annab võimaluse mitte ainult investeeringuid geograafiliselt hajutada, vaid ka toetada Leedu ettevõtluse laienemist Euroopas, rahastades logistikaparki Kesk- ja Ida-Euroopa suurimal omataolisel turul. Usume, et sellised partnerlused võimaldavad investoritel pääseda ligi professionaalselt juhitud projektidele ning Leedu ettevõtetel tugevdada oma positsiooni rahvusvahelistel turgudel,“ ütleb Kinduris.

Eika Asset Management laiendab järjekindlalt oma tegevust Poolas

Eika Asset Management (EAM) on Leedu kapitalil põhinev investeeringute haldamise ettevõte, mis kuulub EIKA kontserni ning millel on Leedu Panga tegevusluba ja järelevalve. Alates 2015. aastast tegutsev ettevõte on asutanud kaheksa investeerimisfondi ning selle hallatavate varade väärtus ületab 270 miljonit eurot. EAMi investeerimisportfell hõlmab elamu- ja ärikinnisvara, logistikakeskusi, roheenergia- ja erakapitaliinvesteeringuid.

Viimastel aastatel on ettevõte järjekindlalt laiendanud tegevust Kesk- ja Ida-Euroopas, keskendudes eelkõige Poola turule. Üks strateegilisi investeerimissuundi on logistikakinnisvara, millesse investeeritakse pikaajaliste üürituluvoogude tagamiseks.

Poolas viib EAM projekte ellu koostöös Panattoniga, ühe Euroopa aktiivseima tööstuskinnisvara arendajaga. Selline partnerlusmudel võimaldab kummalgi poolel keskenduda sellele, mida ta kõige paremini oskab: Panattoni vastutab projekti arendamise ja ehitamise eest, EAM aga rahastamise, kapitalistruktuuri ja varahalduse eest.

Panattoni Park Kraków West IV, mille arendamist rahastatakse võlakirjade pakkumisega, on EAMi ja Panattoni uusim ühine projekt. Krakówi lähedal Skawinas asuvale 9 hektari suurusele krundile, linnakeskusest ligikaudu 10 km kaugusele ja otse kiirtee A4 äärde rajatakse üle 47 000 m² suurune logistika- ja laopark. Projekt viiakse ellu kahes etapis.

Tänavu mais saadi esimese etapi ehitusluba ning tasuti maatüki eest. Juulis sõlmiti ettevõttega Depenbrock Polska fikseeritud hinnaga peatöövõtuleping ja alustati esimese etapi ehitustöid. Selles etapis rajatakse 27 000 m² logistika- ja laopindu. Septembri lõpuks oli esimese etapi ehitus jõudnud ligikaudu 25% valmiduseni ning kogu etapp plaanitakse lõpetada 2027. aasta augustis.

Hiljuti sõlmiti ka üürileping ühe Poola juhtiva puitplaatide müüjaga, kelle 2025. aasta käive oli 66 miljonit eurot. Uues logistika- ja laopargis võtab ettevõte enda kasutusse ligikaudu 16 000 m² pinda. Seega on juba ehituse alguses üürnikuga kaetud üle poole esimese etapi pinnast.

Poola on Kesk- ja Ida-Euroopa suurim logistika- ja laondusturg. 2026. aasta juuni lõpus ületas tänapäevaste laopindade kogupindala riigis 38 miljonit m². Käesoleva aasta esimene poolaasta oli Poola turu ajaloo üks tugevamaid: sõlmiti üürilepingud 3,5 miljoni m² pinna kohta, mis on 21% rohkem kui aasta varem. Hea logistika taristu ja kulutõhususe tõttu valib üha rohkem rahvusvahelisi üürnikke Poola peamiseks jaotuskeskuseks Euroopa turgude teenindamisel.