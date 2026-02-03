Taani energiaettevõte Ørsted müüb kogu Euroopa maismaa tuuleenergia äri

Taani energiafirma Ørsted tegevjuht Rasmus Errboe.
Ørsted müüb Euroopa maismaatuuleenergia äri 10,7 miljardi Taani krooni ehk 1,44 miljardi euro eest investeerimisfirmale Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Tehing viiakse eeldatavasti lõpule 2026. aasta teises kvartalis, kui saadakse vajalikud regulatiivsed heakskiidud, kirjutab Taani majandusleht Börsen.
USA presidendi Donald Trumpi administratsioon andis korralduse peatada kõik USA idarannikul ehitusjärgus olevate suurte meretuuleparkide töö, põhjendades seda riikliku julgeoleku riskidega. Kriitikud näevad selles järekordset poliitilist vastuseisu taastuvenergiasektori vastu.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.