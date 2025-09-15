Ørsted müüb uusi aktsiaid suure allahindlusega

Taani energiaettevõte Ørsted, mille tuulegeneraatoreid võib leida nii Euroopas kui ka USA ranniku lähedal, üritab investorite abil korjata kokku rahasumma, mis oleks Euroopa energiasektoris selle kümnendi suurim.
Foto: AP/Scanpix
Norra börsil noteeritud nafta- ja gaasifirma Equinor investeerib Taani suurimasse energiaärisse miljard dollarit, kuna Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valitsus andis korralduse peatada ettevõtte meretuulepargi projekt.
Veel 2020. aastal kirjutasin, et maailma suurima tuulikutootja taganttuul on tugevnenud megatrendiks. Joe Bideni võit USA presidendivalimistel, Euroopa roheline kurss ja Hiina kliimalubadused panid taastuvenergia aktsiad lendama. Nüüd on olukord muutunud kardinaalselt.
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.