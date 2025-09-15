Ørsted müüb uusi aktsiaid suure allahindlusega

Veel 2020. aastal kirjutasin, et maailma suurima tuulikutootja taganttuul on tugevnenud megatrendiks. Joe Bideni võit USA presidendivalimistel, Euroopa roheline kurss ja Hiina kliimalubadused panid taastuvenergia aktsiad lendama. Nüüd on olukord muutunud kardinaalselt.