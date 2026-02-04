04.02.26, 17:22 LHV saab endale uue nõukogu liikme LHV Groupi nomineerimiskomitee tegi ettepaneku valida uueks nõukogu liikme kandidaadiks Christian Schröder.

LHV Group on kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis.

„Christian Schröder on tugev täiendus LHV Groupi nõukogule, tuues kaasa ulatusliku rahvusvahelise kogemuse pangandussektorist,“ sõnas LHV Groupi nõukogu esimees Rain Lõhmus börsiteates. Ta lisas, et Schröderi pikaajalised juhtimisrollid toetavad ettevõtte liikumist järgmiesse etappi. ”Usume, et tema teadmised ja kogemus annavad olulise panuse nõukogu töösse.“