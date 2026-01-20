LHV majandusanalüütik: Jaapanist võib saada USA asemel suurte investorite pelgupaik

USA dollari süvenev madalseis sunnib investoreid otsima uusi ellujäämisstrateegiaid, et peatada valuutakursist tingitud varade väärtuse kahanemine. Eksperdid annavad vihjeid, kuidas kaitsta oma portfelli ja leida uusi kasvuvõimalusi.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.