Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

LHV Groupi neljanda kvartali puhaskasumiks prognoosivad Enlight Researchi analüütikud 24,8 miljonit eurot, kolmandas kvartalis teenis pank 26,3 miljonit eurot.
Foto: Raigo Pajula
Valisime välja viis kõige olulisemat sündmust, mis võiksid sel nädalal mõjutada nii kodubörsi, aga ka euroala ja Ameerika Ühendriikide investoreid ning mille kajastamisele keskendub järgmistel päevadel ka Äripäev koos Äripäeva raadioga.
Kui börsifirmade juhtide investeeringute TOPi tipus troonib mäekõrguse edumaaga Infortari suuromanik Ain Hanschmidt, siis nimekirjast leiab ka investoreid, kes panustavad nii kohalikule turule kui ka rahvusvahelisse tehnoloogiasektorisse.
Tänavu pääses alla kahe miljoni eurose portfelliga esisaja sisse vaid kuus kodumaist investorit. Võrreldes mulluse edetabeliga tõusis pea 2000 koha võrra noor investor, kes on kogu portfelli panustanud LHV Groupi aktsiatele. “Usun, et kasvufaas pole veel läbi.“
Ehitusettevõte Eternia Solar, mis kuulub rahvusvaheliselt tegutsevasse ja piirkonna juhtivasse taastuvenergia projektide arendamise kontserni Sun Investment Group (SIG), käivitab kuni 3,6 miljoni euro suuruse lühiajalise võlakirjaemissiooni, pakkudes aastast intressimäära 10%. See on kuni 8 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni programmi teine etapp.