Tagasi 09.02.26, 05:00 Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata Alanud nädalal on oodata tulemusi nii Balti turul noteeritud pankadelt kui ka Tallinki peamiselt konkurendilt. Lisaks teatavad uudiseid lõunanaabrid. Loe AI kokkuvõtet

LHV Groupi neljanda kvartali puhaskasumiks prognoosivad Enlight Researchi analüütikud 24,8 miljonit eurot, kolmandas kvartalis teenis pank 26,3 miljonit eurot.

Foto: Raigo Pajula

Valisime välja viis kõige olulisemat sündmust, mis võiksid sel nädalal mõjutada nii kodubörsi, aga ka euroala ja Ameerika Ühendriikide investoreid ning mille kajastamisele keskendub järgmistel päevadel ka Äripäev koos Äripäeva raadioga.