06.02.26, 22:05 Tehisintellekti taristu buum andis Nvidia aktsiale hoo sisse Nvidia aktsia tõusis reedel järsult, kui investorid panustasid tehisintellekti taristu kasvule.

Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi hinnangul on nõudlus tehisintellekti taristu arendamise järele suur.

Kiibitootja aktsia kallines päeva jooksul kuni 7,7%, mis oli suurim päevasisene tõus alates 9. aprillist. Ettevõtte turuväärtus kasvas sellega enam kui 300 miljardi dollari võrra. Tõus katkestas Nvidia viiepäevase langusperioodi, mille jooksul kaotas ettevõte laiemas müügilaines ligikaudu 500 miljardit dollarit turuväärtust, kirjutas Bloomberg.