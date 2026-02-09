Tallinna Sadam ja TS Laevad nõuavad endistelt juhtidelt miljoneid

Riigiettevõte Tallinna Sadam ja selle tütarfirma TS Laevad esitasid tsiviilkohtumenetluses kahjunõuded ettevõtte endiste juhatuse liikmete Ain Kaljuranna, varalahkunud Allan Kiili õigusjärglase ning mitmete teiste isikute ja ettevõtete vastu, nõudes neilt kahjude ja viiviste katteks kokku üle 8,4 miljoni euro.