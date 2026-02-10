10.02.26, 20:03 Tesla määras Euroopa üksuse juhi juhtima ülemaailmset müüki Tesla määras oma Euroopa üksuse asepresidendi Joe Wardi juhtima ettevõtte ülemaailmset müüki. Tegemist on kriitilise vangerdusega ajal, mil ettevõte võitleb turuosa säilitamise ja surve all olevate marginaalide nimel.

Tesla aktsia on uudisele reageerinud positiivselt.

Tesla Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika (EMEA) piirkonna asepresident Joe Ward asub vastutama kogu kontserni ülemaailmse müügi-, teenindus- ja tarnestruktuuri eest, vahendab Bloomberg. Kuigi Tesla esindajad ametlikke kommentaare ei jaga, on info lekkinud ajal, mil investorid ootavad selgust Tesla suunamuutuse kohta – kas tegemist on endiselt autotootja või pigem tehisintellekti hiiuga.