12.02.26, 08:18 Coop Panga kasum pöördus aasta lõpus kasvule Eelmisel aastal läks Coop Panga kasum sarnaselt ülejäänud sektoriga langusse, kuid juba neljandas kvartalis pöördus see kiirele kasvule. Tänavu lubab juhtkond terve aasta kasvada.

“Kui varasematel aastatel prognoosisime kasumi langust, siis 2026. aastal soovime kasumi uuesti kasvama saada,” ütles Coop Panga juht Arko Kurtmann

Pank teenis neljandas kvartalis 7,2 miljonit eurot kasumit, mis on 3% rohkem, kui oli III kvartalis ja 12% rohkem, kui oli eelmisel aastal samal perioodil.