USA börsiindeksid tammusid paigal: tugev tööhõive jahutab intressikärbete ootust
USA börsiindeksid lõpetasid kolmapäevase kauplemispäeva minimaalsete muutustega, kuna oodatust tugevam tööhõiveraport leevendas muret majanduse käekäigu pärast, kuid jahutas samas investorite lootusi kiirele intressimäärade langetamisele.
USA peamised indeksid tammusid kolmapäeval paigal, kuid andmeanalüüsi hiid Teradata ujus vastuvoolu ja sööstis ootusi ületanud tulemuste toel ligi 30% kõrgemale.
Värske statistika kohaselt lisas USA majandus jaanuaris ootamatult tugevad 130 000 töökohta ning töötuse määr langes 4,3 protsendile. Tööjõuturu üllatav vastupidavus annab Föderaalreservile vabad käed hoida intressimäärasid kõrgel tasemel kauem, kui turg algselt lootnud oli. See teadmatus hoidis investorid ettevaatlikuna, jättes peamised indeksid päeva lõpuks pea samale tasemele, kust nad alustasid.
USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva kindlas tõusujoones, kui oodatust märksa tugevam tööjõuraport hajutas hirmud majanduse järsust jahtumisest. S&P 500 tõusis börsipäeva esimestel kauplemisminutitel 0,7% ja Nasdaq 100 koguni 1%, peegeldades investorite kergendustunnet.
