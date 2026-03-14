Tehisarusse raha pumpav Meta plaanib iga viienda töötaja koondada

Amazon plaanib käivitada ühe ajaloo suurima võlakirjaemissiooni, mille eesmärk on koguda vahendeid tehisaru arendamiseks. Ettevõte sihib kokku 37–42 miljardit dollarit, mis plaanitakse kaasata nii USA kui ka Euroopa investoritelt.
Tehisintellekti regulatsioonist on saanud üks keskseid teemasid USA vahevalimistel. Mitu Silicon Valley miljardäri pumpab võitlusse sadu miljoneid dollareid, et välistada igasugune vastuseis AI reegliteta arendamisele.
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas Kongressis uuest põhimõttest, mis kohustab tehnoloogiahiide oma andmekeskuste kasvava elektrikulu täielikult ise katma, et vältida AI‑buumist tingitud hinnatõusu tarbijatele.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?