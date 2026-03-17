TKM Grupi aktsionärid nõustusid kesise dividendiga

TKM Grupi mullune maksueelne kasum küündis 24,3 miljoni euroni, mis on 31,4% vähem kui aasta varem. Arvestades kasumi langust ja majanduskeskkonna ebakindlust, teeb kontserni juhatus aktsionäridele ettepaneku maksta varasemast kesisemat dividendi.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.