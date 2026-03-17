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TKM Grupi aktsionärid nõustusid kesise dividendiga

TKM Grupi aktsionärid kinnitasid täna ettevõtte majandusaruande ja 0,6eurose dividendi, mis on viimase nelja aasta väikseim.
Täna, 17. märtsil toimunud TKM Grupi aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati dividendideks maksta 0,6 eurot aktsia kohta ehk kokku 24,44 miljonit eurot. Nõukogu esimehe Jüri Käo sõnul on tänastes majandusoludes keeruline leida võimalusi kasvuks.
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