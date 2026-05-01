AI-buum lükkas USA börsid uutesse kõrgustesse

USA aktsiad lõpetasid neljapäeval oma parima kuu alates 2020. aastast, saades tuge värsketest majandusandmetest ja tehnoloogiahiidude tulemustest, mis süvendasid optimismi tehisintellekti buumi suhtes.
S&P 500 sulgus esimest korda üle 7200 punkti piiri, tähistades aktsiaturgude parimat kuud viimase kuue aasta jooksul.
Tehnoloogiasektorit koondav Nasdaqi liitindeks tõusis 0,9%, taastudes hommikusest langusest ja saavutades uue rekordi. S&P 500 rallis üle 1%, sulgudes esmakordselt üle 7200 punkti piiril. Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis aga koguni 1,6% ehk üle 750 punkti.
Meta tugevad kvartalitulemused jäid massiivsete kulude varju, viies aktsia neljapäeval 10-protsendilisse langusse. Investorid pelgavad Mark Zuckerbergi plaani suunata tänavu täiendavad 10 miljardit dollarit tehisintellekti, kuna erinevalt konkurentidest puudub Metal pilveüksus, mis need investeeringud kohe rahaks pööraks.
