USA börsid lõpetasid teise järjestikuse päeva plussis

Bitcoin hoiab tugevat kurssi, olles tõusnud 74 695 dollarini. Analüütikute hinnangul on krüptoturg osutunud praeguses konfliktis vastupidavamaks kui traditsioonilised investeeringud nagu kuld või aktsiad.
Iraani konflikt ja nafta hinnašokk on pannud pankade portfellihaldurid oma strateegiaid ümber hindama. Kuumast tehnoloogiasektorist otsitakse pelgupaika hoopis infrastruktuurist ning ka arenevatest turgudest, sealhulgas Hiinast.
Ärevamatel aegadel suunavad investorid tavapärasest rohkem raha kulda, et hajutada riske ja kaitsta oma portfelli. Eksperdid selgitavad, miks väärismetalli hind Iraani sõja taustal siiski langenud on ning mida toob tulevik.
Kinnisvara on Eesti investori jaoks üks tuttavamaid viise vara kasvatamiseks. Korter on käegakatsutav, selle väärtust on lihtne mõtestada ning igakuine üür loob nähtava rahavoo. Viimastel aastatel on selle kõrvale kerkinud järjest enam kohalikke ettevõtete võlakirju, mis võivad samuti pakkuda regulaarset tulu, kuid nõuavad investorilt märksa vähem igapäevast haldamist.