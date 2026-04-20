Wells Fargo juht: majanduse “tugev tervis” on fassaad, mille taga peitub suur närvilisus
Wells Fargo tegevjuht Charles Scharf nentis esmaspäeval, et kuigi USA majandus on seni olnud vastupidav, on tarbijate ja ettevõtete meeleolu Iraani sõjast tingitud ebakindluse tõttu märgatavalt halvenenud.
USA aktsiaturgude viimaste nädalate jõuline tõus hakkab murdepunkti jõudma. Goldman Sachsi kauplemisüksuse eksperdid hoiatavad, et pärast mitut rekordtaset S&P 500 indeksis hakkavad tõusu vedavad jõud nõrgenema.
USA aktsiad alustasid esmaspäeva langusega, kuna nädalavahetuse ärevad sündmused Lähis-Idas pingestasid taas USA ja Iraani suhteid. Uued pinged on seadnud ohtu rahukõnelused ja sundinud investoreid valmistuma täiendavaks ebakindluseks.
Euroopa kardab, et läbirääkimiste teises voorus sõlmiks USA Iraaniga kahjuliku leppe. Vastuseks Iraani kaubalaeva kinnipidamisele teatas Teheran täna hommikul aga, et ei kavatse läbirääkimistel üldse osaleda.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.