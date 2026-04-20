Goldman Sachs hoiatab: aktsiaturu osturalli kaotab hoogu
USA aktsiaturgude viimaste nädalate jõuline tõus hakkab murdepunkti jõudma. Goldman Sachsi kauplemisüksuse eksperdid hoiatavad, et pärast mitut rekordtaset S&P 500 indeksis hakkavad tõusu vedavad jõud nõrgenema.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.