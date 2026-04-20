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Goldman Sachs hoiatab: aktsiaturu osturalli kaotab hoogu

USA aktsiaturgude viimaste nädalate jõuline tõus hakkab murdepunkti jõudma. Goldman Sachsi kauplemisüksuse eksperdid hoiatavad, et pärast mitut rekordtaset S&P 500 indeksis hakkavad tõusu vedavad jõud nõrgenema.
Goldman Sachsi Ameerika aktsiate kauplemisjuhi John Floodi sõnul on hakanud hiljutine liikumine „tunduma veidi liiast“.
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