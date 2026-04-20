Goldman Sachs hoiatab: aktsiaturu osturalli kaotab hoogu

Kuidas saada ligi SpaceX-i, Anthropicu ja OpenAI aktsiatele?

Sel aastal on oodata kolme massiivset IPOt USA börsil, millest tahaksin ka ise enne börsile jõudmist osa saada. Endalegi üllatuseks on mul portfellis kaudselt kõik kolm juba olemas.