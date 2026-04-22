Trumpi relvarahu pikendamine viis USA börsid taas tõusuteele

Investor Toomase kommentaar

Kui keegi oleks mulle aasta tagasi öelnud, et ühe vana kooli Ameerika aurukatlatootja aktsia, mis maksis vaid 22 senti, tõuseb 12 kuuga rohkem kui 6000 protsenti, oleksin ma viisakalt naeratanud ja jutu mujale juhtinud.