Trumpi relvarahu pikendamine viis USA börsid taas tõusuteele

Kui keegi oleks mulle aasta tagasi öelnud, et ühe vana kooli Ameerika aurukatlatootja aktsia, mis maksis vaid 22 senti, tõuseb 12 kuuga rohkem kui 6000 protsenti, oleksin ma viisakalt naeratanud ja jutu mujale juhtinud.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.