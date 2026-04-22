USA vana kooli tööstustegija uus tulemine: aktsia 6000% tõus paneb kukalt kratsima

Kui keegi oleks mulle aasta tagasi öelnud, et ühe vana kooli Ameerika aurukatlatootja aktsia, mis maksis vaid 22 senti, tõuseb 12 kuuga rohkem kui 6000 protsenti, oleksin ma viisakalt naeratanud ja jutu mujale juhtinud.

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millised riskid varitsevad ettevõtet vaatamata tema edusolekule turul;