Hiina keelas Meta tehisintellekti strateegia jaoks olulise tehingu

Tehnoloogiasektoris jätkuvad suured koondamislained, kuna tehisintellekti võidujooksuga kaasnevad hiiglaslikud kulud sunnivad ettevõtteid tegevust optimeerima. Meta teatas neljapäeval, et koondab kümnendiku oma tööjõust ehk umbes 8000 töötajat.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.