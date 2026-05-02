02.05.26, 10:16 Lääne-Viru kõige kiiremini kasvanud ettevõte: “Pigistasime kivist vett välja nii, et kivi muutus svammiks” Rakveres tegutsev elektroonikatootja Electro-Hill Eesti jõudis kolmandat korda Äripäeva Gaselli TOPi ning võitis Lääne-Virumaa kõige kiiremini kasvanud ettevõtte tiitli. Eelmisel aastal kasvas ettevõte käive 11%, ulatudes ligi 7 miljoni euroni, kasum tõusis 54%.

Electro-Hill Eesti tehasejuht Aivo Aunapuu.

Edu selgitab tehasejuht Aivo Aunapuu kahe teguriga: õigeaegselt realiseerunud kliendiprojektid ja tarneahelate tark optimeerimine. “Pigistasime kivist vett välja nii, et kivi muutus täielikuks svammiks, mis oli vett täis," kirjeldab ta kasvu intensiivsust.

Electro-Hill Eesti toodab elektroonikat kliendile, kellest ligi 90% asub välismaal. Aunapuu toob igapäevaelust ka ühe näite, kus Eestis nende tehases valmistatud tooteid näha võib: “Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva suunal käib praegu raudtee elektrifitseerimine ning kõik rongifoorid on kokku pandud meie tehases.”

“Me oleme rätsepa-lähenemisega tootja,” ütleb Aunapuu. “Meil pole kunagi olnud majas kümnetesse tuhandetesse ulatuvaid partiisid. Pigem ulatuvad need maksimaalselt tuhandetesse ja oleme kliendi nõudmiste osas väga paindlikud.”

Ettevõte kuulub Ouneva gruppi, mille üle kümne tehase kogukäive ületab 145 miljonit eurot. See annab eelised nii ostujõus kui ka riskide maandamisel. Vajadusel saab tootmise üle võtta samasugune tehas mõnes teises riigis.

Electro-Hill Eesti rollist Eesti tootmismaastikul räägitakse lähemalt saates. Kuula, kuidas 45 inimesega Rakvere tehas toodab keerukat elektroonikat lennundusele, merendusele ja teistele sektoritele ning millised on ühe tootmisettevõtte kiire kasvu tagamaad.

Saadet juhib Marili Vihmann.

Gaselliliikumist toetavad Merit Tarkvara, Luminor Bank ja advokaadibüroo Hedman.