Eesti inseneri osalusega kvantfirma alustas Helsingi börsil päeva 20 eurol
Eelmisel nädalal nii Helsingi kui ka USA börsil debüüdi teinud kvantarvutite tootja IQM Quantum Computers sai investorid aktsiaid ostma: Soome börsil kallines väärtpaber kauplemispäeva alguses üle 17%.
Kvantarvutid ei ole enam ainult teaduslaborite mängumaa – nende mõju ulatub juba praegu Wall Streeti tehnoloogiaettevõtete investeerimisotsustesse. Kuidas aga investorina saada osa sellest kuumast trendist?
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.